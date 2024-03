Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 12 marzo 2024) Non doveva nemmeno essere presente a Indian Wells Mentre nella notte, gran parte degli italiani dormivano, a Indian Wellsscriveva un pezzettino della propria storiando iluno al. Nole, che arrivato a marzonon ha vinto nemmeno un titolo, sbattuto fuori dagli Australian Open da un altro italiano, ovvero Sinner è stato sconfitto per 6-4 3-6 6-3. È il primo Lucky loser, ovvero ripescato dopo le qualificazioni are iluno al. E lo fa nl Masters 1000 di Indian Wells, uno dei tornei più suggestivi al. L’italiano,123 del, diventa anche il giocatore con la più bassa classifica ad aver mai ...