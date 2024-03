L’impossibile è successo | Luca Nardi sconfigge Novak Djokovic

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 12 marzo 2024) In una notte che passerà alla storia del tennis italiano,ha realizzato un’impresa straordinaria al ‘Masters 1000’ di Indian Wells. Mentre gli appassionati erano in attesa del match serale tra Jannik Sinner e Ben Shelton,, il giovane talento di Pesaro classificato al numero 123 del mondo e entrato in tabellone come terzo lucky loser, ha eliminato il numero uno del mondoin tre set (6-4 3-6 6-3). L’evento è tanto più sorprendente considerando che tutti gli occhi erano puntati su Sinner, con le speranze italiane appese alle sue prestazioni nella metà bassa del tabellone. La vittoria dinon solo ribalta le aspettative ma apre anche orizzonti vertiginosi per il tennis italiano, specie ora che, uno dei favoriti, è fuori ...