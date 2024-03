(Di martedì 12 marzo 2024)padovana Antonellae il marito hanno ospitato per un mese inpropria unarimasta senza dimora e costretta a dormire in auto. Poi hanno acquistato un appartamento e lo hanno dato in affitto alla stessa– padre, madre e due bambini – a una cifra “onesta”. La vicenda è emersa dopo che la Fillea-, in un articolo pubblicato sul giornale del sindacato Collettiva, si era attribuita il merito di aver risolto questa situazione di disagio abitativo insieme a Caritas e Avvocati di strada. A quel puntoha deciso di rendere pubblica la storia sui social. E il sindacato si è scusato. “Avevo deciso di tenere questa cosa assolutamente privata e riservata, ma oggi l’indignazione è tale che mi sento di ...

Una famiglia tunisina costretta a dormire in macchina perché nessuno offre loro un contratto di locazione a Padova . Una coppia anonima che prima li ospita in casa propria per un mese, poi compra una ... (ilfattoquotidiano)

L’immunologa Viola compra casa per una famiglia tunisina. Ed è polemica con la Cgil: L’immunologa padovana Antonella Viola e il marito hanno ospitato per un mese in casa propria una famiglia tunisina rimasta senza dimora e costretta a dormire in auto. Poi hanno acquistato un ...tpi

Asma e Nadir, chi è la coppia con due figli che viveva in macchina a cui Antonella Viola ha comprato casa: «Avevo deciso di tenere questa cosa assolutamente privata e riservata, ma oggi l'indignazione è tale che mi sento di raccontare la verità», ha scritto su ...ilgazzettino

Coppia con due bimbi vive in auto, l'immunologa Antonella Viola compra una casa per loro: Lo scorso ottobre diversi quotidiani locali parlarono della storia di Asma e Nadir, una coppia tunisina con due bambini che viveva in auto e che era stata "salvata" da una coppia ...corriereadriatico