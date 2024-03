Lily Allen: “Le mie figlie mi hanno rovinato la carriera pop, ma non si può avere tutto”: Lily Allen ha parlato della sua carriera di popstar, dell'influenza delle figlie e della nuova vita da attrice ...fanpage

Olivia Rodrigo scende in campo per i diritti riproduttivi: Mentre negli Stati Uniti i diritti riproduttivi sono sempre più a rischio e abortire per molte donne è diventato estremamente difficile, c'è chi continua a schierarsi pubblicamente per la libertà di d ...cosmopolitan

I 10 attori iconici ancora senza l’Oscar: Dalla veterana Glenn Close (8 nomination) a Bradley Cooper (a quota 5). Aspettando la notte degli Oscar 2024, ecco 10 star ancora senza l’ambita statuetta ...vanityfair