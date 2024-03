L’evoluzione delle Fashion Week | un viaggio attraverso la Storia della Moda

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 12 marzo 2024) Nell’arco di un anno solare il mondobrulica di eventi imperdibili con oltre quarantache si susseguono in varie parti del globo. Ma come sono nate queste celebrazionicreatività e dello stile? Una retrospettiva storica ci porta a New York nel lontano 1943, in un momento turbolento durante la Seconda Guerra Mondiale. In un’epoca in cui il mondo era sconvolto dal conflitto, il governo americano decise di mettere in risalto lalocale rispetto a quella europea, che era diventata difficile da importare. Milano2022La primanasce a New York Fu così che nacque la primanella, proprio a New ...