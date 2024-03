L' Europa dà l' ok alle Case Green

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 12 marzo 2024) Il parlamento Europeo ha approvato la direttiva sulle, che ha l'obiettivo delle emissioni zero entro il 2050. La norma, oggetto di un complesso negoziato tra paesi e governi, è stata approvata con 370 voti favorevoli, 199 contrari e 46 astenuti. I partiti italiani della maggioranza di governo hanno votato contro la direttiva sulleapprovata oggi in Plenaria all'Eurocamera. Il Ppe, nel voto in Aula, si è spaccato ma più della metà ha seguito le indicazioni positive giunte dalla commissione Industria del Pe. Anche Renew si è divisa in Aula, con una parte minoritaria schierata contro il testo. Tra le delegazioni italiane a favore della direttiva hanno votato Pd, M5S, Avs e Iv. Al momento dell'approvazione l'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca ha inscenato una protesta con un fischietto da arbitro ...