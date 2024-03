L' Europa ci impone le Case Green | che dobbiamo pagarci da soli

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 12 marzo 2024) La politica ideologica dell’Unione europea sulla transizione verde vince. Oggi è infatti stata approvata la direttiva sulla casa verde che ha l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra e i consumi energetici nel settore edilizio entro il 2030 e arrivare alla neutralità climatica entro il 2050. Norme, che nonostante gli ultimi aggiustamenti portati avanti dal governo italiano, non hanno cambiato l’impianto impositivo della direttiva che prevede obblighi a carico dei proprietari di immobili. Viene infatti previsto che tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2030. Imposizione che farà ulteriormente salire il prezzo degli immobili, che già nelle grandi città sono del tutto inaccessibili. Inoltre, per gli edifici residenziali si dovrà ridurre l’energia primaria media utilizzata di almeno il 16% entro il 2030 e di almeno il 20-22% entro il 2035. Ma non ...