Leonardo fa ricchi gli azionisti tra cui il Tesoro grazie alle guerre Dividendo raddoppiato e previsto in crescita

(Di martedì 12 marzo 2024)scatta in borsa dopo la diffusione dei dati definitivi sul 2023 e, soprattutto, dopo l’annuncio del raddoppio dele su prospettive di un ulteriore incremento delle cedole. Le cifre finaliconfermano quelle provvisorie già anticipate. I profitti sono pari a 695 milioni di euro, formalmente in calo del 25% rispetto al 2022 che però incorporava la plusvalenza dcessioni dei business Global Enterprise Solutions e Advanced Acoustic Concepts diDrs”. Il risultato netto ordinario è di 742 milioni, indel +6,5%, “riflette prevalentemente l’andamento dell’Ebit”, indica la società, ina 1.085 milioni di euro dai 961 milioni del 2022 (+12,9%). La indicazioni per il 2024 indicano i ricavi a circa 16,8 miliardi dai 15,3 del 2023 già con un Ebita ...