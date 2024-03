Leonardo | -25% l' utile 2023 | +6 | 5% l' utile ordinario

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024)chiude il bilanciocon un risultato netto pari a 695 milioni di euro, in calo del 25,4% rispetto al 2022 "il cui dato rifletteva la plusvalenza realizzata dalle cessioni dei business Global Enterprise Solutions e Advanced Acoustic Concepts diDrs". Il risultato nettoè di 742 milioni, in crescita del +6,5%, "riflette prevalentemente l'andamento dell'Ebit", indica la società, in crescita a 1.085 milioni di euro dai 961 milioni del 2022 (+12,9%). La guidance 2024 vede i ricavi a circa 16,8 miliardi dai 15,3 delgià comunicati in preconsuntivo, con un Ebita in crescita da 1,29 a 1,44 miliardi .