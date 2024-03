Leighton Meester | la star di Gossip Girl nella nuova serie Good Cop Bad Cop di The CW

(Di martedì 12 marzo 2024) L'attrice torna da protagonista in un un nuovo progetto per il piccolo schermo, dal quale manca da due anni. The CW, insieme a Roku e al servizio streaming australiano Stan, è al lavoro su unacomedy crime, in collaborazione con Future Shack Entertainment di Jeff Wachtel e Jungle Entertainment, dal titoloCop/Bad Cop. Protagonista sarà l'exdi, altraThe CW,, che reciterà al fianco di Clancy Brown e Luke Cook. Laè scritta da John Quaintance (Will & Grace).avventura Luke Cook einterpretano una coppia di detective fratello e sorella in una piccola forza di polizia nel Nord-Ovest ...

