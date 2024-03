Legge sull' aborto | lasciateci libere di gestire il nostro corpo

Il ministro Nordio: “Punto di non ritorno, serve una commissione d’inchiesta”. Ma Tajani frena: “Ci vuole tempo, andiamo avanti con il lavoro dei magistrati” (repubblica)

Meloni: In arrivo norma sull'intelligenza artificiale: Una Legge nazionale per regolamentare l' intelligenza artificiale . "Il Governo sta predisponendo un provvedimento di Legge che ha come obiettivo quello di stabilire alcuni principi, determinare le re ...informazione

Rottamazione quater, pagamento prime tre rate entro il 15 marzo: come funziona e i giorni di tolleranza: Rottamazione quater. Ancora qualche giorno per pagare le prime tre rate. La Legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 18/2024), infatti, ha differito al prossimo 15 marzo i versamenti..corriereadriatico

Chi era Franco Basaglia, l’uomo che abbatté i muri dei manicomi e del potere: Fu contrastato dai sapientoni della psichiatria tradizionale: I Basagliani venivano additati per mettere al centro la persona ...unita