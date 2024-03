L’efficacia antiage del retinolo per un viso più liscio e radioso

(Di martedì 12 marzo 2024) Il, potente molecola anti-aging che stimola il rinnovamento cutaneo, da usare durante le ore serali, è uno degli alleati numeri uno per contrastare gli effetti del tempo sulla propria pelle. Grazie a prodotti all’avanguardia a base dinati dalla ricerca dermocosmetica Endocare, la lineadei laboratori Cantabria Labs, è possibile ridefinire e affinare la texture della pelle, aumentarne la luminosità e levigare le rughe: Endocare Renewal Retinol 0,5% Intensive Serum ed Endocare Renewal Retinol 0,2% Serum. Indicata specificatamente per il rinnovamento epidermico, la linea Endocare Renewal si basa su prodotti formulati con differenti concentrazioni dipuro con una tollerabilità ottimale. È caratterizzata da formule a base di un’esclusiva e brevettata tecnologia, Retinsphere® associazione ...

Storie di medici aggrediti, minacciati e presi a calci: “Manca sicurezza, abbiamo paura”: (Adnkronos) – “Quando ripenso a quell’uomo che mi ha puntato una pistola minacciandomi e ai rischi che ho corso mi sento una sopravvissuta. Per un istante ho pensato di morire. La paura era fortissima ...padovanews

Il ballo di coppia: un "premio" che aiuta a invecchiare meglio: Ballare aiuta a invecchiare meglio E' un efficace anti-age Perché Il ballo, soprattutto di coppia, è una sintesi formidabile di allenamento fisico e mentale, con un ...ilgazzettino

Perché amare il Chaga, il fungo dalle eccezionali proprietà anti-age: Quando qualcuno vi dice fungo, a cosa pensate Alla polenta A un’infezione della pelle Alla serie Last of Us su Now Qualsiasi sia la risposta, è molto probabile che non abbiate associato immediatam ...amica