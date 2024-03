Leffe in festa per la Madonnina | nel ricordo dell’incoronazione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 12 marzo 2024). La comunità parrocchiale disi appresta a celebrare con particolare solennità l’annualeliturgica della Beata Vergine Addolorata (per tutti la “”), di cui ricorre quest’anno il 65° anniversario dalla solenne incoronazione. A mezzogiorno di sabato 9 marzo il Settenario ha preso il via con il solenne rito dell’intronizzazione, accompagnato dal canto dello Stabat Mater. E’ il momento in cui grazie a due travi parallele e ad un argano, automatizzato nel 1977 da Mauro Gelmi, il gruppo scultoreo della Vergine con il Cristo Morto, creato alla fine del ‘600 nella bottega di Grazioso e Andrea Fantoni a Rovetta, scende sul trono processionale. Nel corso della cerimonia viene avviata la recita della “Corona”, una forma di preghiera che prevede la ripetizione per sette volte di sette Ave Maria. Il 31 ...