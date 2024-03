Lecce | slitta Gotti | deve prima risolvere il contratto con lo Spezia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 12 marzo 2024) Potrebbe arrivare nella serata di oggi o domattina la firma e la conseguente ufficialità di Lucasulla panchina del. Il tecnico ha raggiunto stamattina il capoluogo salentino per incontrare società e dirigenza del club e trovare un accordo per sedersi alla guida dei giallorossi. Sono ancora da limare alcune formalità burocratiche, visto che il tecnico di Adria è ancora sottocon lofino al termine dell’attuale stagione calcistica. Una volta svincolatosi dalla società ligure, potrà legarsi al club di Via Costadura. Dunquenon dirigerà la seduta odierna di allenamento ma lo farà solo ad avvenuta ufficialità. L’allenamento odierno, invece, sarà diretto dal tecnico Dan Vesterby Thomassen, uno dei componenti dello staff di. L’accordo tra ...