Lecce | senza la testata D’Aversa…ecco chi è il vice di Gotti | storico ex

Non solo la sconfitta per 4-2 contro il Cagliari che certifica ulteriormente l'ultimissimo posto in classifica: per la Salernitana arriva... (calciomercato)

Uno o due medici in turno, in grado di intervenire sulle Ambulanze, in tutta la città di Lecce. Complessivamente, 28 medici per mezzi di soccorso nella provincia, in rapporto a una dotazione... (quotidianodipuglia)