Lecce | c’è l’accordo con Gotti ma slitta la firma | da limare alcuni dettagli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 12 marzo 2024) Lucaè l’allenatore scelto dalper sostituire Roberto D’Aversa, esonerato dal club pugliese dopo la testata ad Henry al termine della partita contro il Verona. Il tecnico ex Udinese ha raggiunto stamattina il capoluogo salentino per incontrare società e dirigenza del club, ma vanno limate ancora alcune formalità burocratiche visto cheè ancora sotto contratto con lo Spezia, con cui è legato fino al termine dell’attuale stagione calcistica. Una volta svincolatosi dalla società ligure, potrà legarsi al club di Via Costadura. L’allenamento odierno, invece, sarà diretto dal tecnico Dan Vesterby Thomassen, uno dei componenti dello staff ditra le parti comunque è stato trovato: una stagione più opzione per la successiva in caso di raggiungimento della salvezza. ...