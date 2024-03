Lecce | arriva il nuovo allenatore | è Luca Gotti il sostituto di D’Aversa

(Di martedì 12 marzo 2024) Ilha deciso di affidarsi anel ruolo diper tentare l’impresa della salvezza nel campionato di Serie A. La squadra è reduce da un momento molto negativo e la vittoria manca da 6 giornate (3-2 alla Fiorentina). In classifica occupa la 16ª posizione con 25 punti conquistati in 28 partite e il vantaggio dalla zona retrocessione è distante appena un punto. La sconfitta dell’ultima giornata contro il Verona ha portato pesanti conseguenze. In primo piano la crisi in classifica, poi il caso. Il tecnico ha colpito l’avversario Henry nel post-partita ed il gesto è stato subito condannato anche dalla società di casa. Il nome delIlha contattatoper il ...

