Le voci Suggestioni di mercato per il futuro della Dea Paolo Maldini dirigente per consolidare il club

(Di martedì 12 marzo 2024) Per ora è solo una voce di, prematura. Ma l’idea è suggestiva: un ruolo dirigenziale perin un’Atalanta che vuole consolidarsi sempre più realtà europea. La Dea ha appena salutato il manager gallese Lee Congerton, volato in Arabia per fare il ds all’Al-Ahli. Probabile che in estate venga inserito un nuovoper l’internazionalizzazione delavrebbe un ruolo più operativo sullo scouting e sul, dove la Dea è già ben coperta con l’apprezzato direttore sportivo Tony D’Amico, che il Napoli vorrebbe da giugno per rifondare. Difficile che D’Amico, che sta lavorando molto bene con Luca Percassi, lasci Bergamo. Ma una triade connon sarebbe utopistica. Fab. Car.

