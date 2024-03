“Le trans non sono donne | chi si traveste sia condannato dal disprezzo sociale” | l’uscita medievale dell’europarlamentare Afd

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) “Lenon, chi si vuole travestire da donna deve poter esseredal“. Lo ha detto l’eurodeputata tedesca di AfD, Cristina Anderson parlando durante il dibattito in aula sulla celebrazione della giornata internazionale della donna. “Siamo qui per celebrare le conquiste delle donna. Cifemministe autonominate però che spiegano allecome vogliono vivere. Con il pretesto di dare liberta allesi parla di ideologia gender e anche alla domanda su che cosa sia una donna non c’è più un’unica risposta. Ovviamene è una persona adulta di sesso femminile ma cioggi nuove denominazioni come ‘portatrici di utero”, spiega Anderson. Immediata la ...