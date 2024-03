Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di martedì 12 marzo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 12 marzo 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di122024. Ariete Luna nel vostro segno in aspetto con il virile Marte e Mercurio: chissà i regali che vi depositerà! Questi giorni sono molto ben illuminati per la sfera economica, viaggi, amicizie e relazioni sociali. Anche in casa è possibile fare importanti lavori, restauri, cambiamenti. Magnetismo ardente in amore, voglia di vivere qualcosa di autentico, magari un po' selvaggio – ricordate Marlon Brando giovane… Bellissimi i giovani del segno, autentici.Toro Un bel giorno, forse persino troppo dominato dalle emozioni, potrebbe venire a mancare il vostro famoso senso pratico. Ma proprio questa vostra ...