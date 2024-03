Le Regine del Crimine | Judy Buenoano | la Lay Arsenico

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 12 marzo 2024)è stata una delle serial killer americane più astute degli anni '70 e '80. Sebbene non avesse il numero di morti più alto, divenne comunque famosa per aver ucciso persone che le erano vicine. Ha ucciso suo marito, il suo fidanzato e persino suo figlio, per i soldi dell'assicurazione. Dopo ogni morte,raccoglieva silenziosamente migliaia di dollari e utilizzava il denaro per avviare un salone di bellezza, acquistare gioielli e delle nuove auto. La sua insensibile indifferenza in tribunale ha portato il pubblico ministero di Pensacola Russell Edgar ad affermare: "È come una vedova nera, si nutre dei suoi compagni e dei suoi piccoli".