Le previsioni meteo per la giornata del 13 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma Nubi sparse e schiarite nel corso dellama senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni e locali foschie. Temperature comprese tra +6°C e +17°C. Lazio Tempo asciutto al mattino con cieli poco nuvolosi su tutta la regione. Al pomeriggio instabilità in aumento su zone interne e settori meridionali con piogge sparse e neve oltre i 1600-1700 metri. Migliora ovunque dalla sera con nuvolosità e schiarite. NAZIONALE AL NORD Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle regioni di nord-est. Al pomeriggio attese ampie schiarite con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse in formazione sulla Pianura Padana. AL CENTRO Al mattino tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. ...