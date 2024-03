Le parole choc di Trump | Adolf Hitler fece alcune cose buone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Dal "fantastico" Viktor Orban al "brillante" Xi Jinping fino al "buon" Vladimir Putin. Non è un segreto che se Donald(nella foto) tornasse alla Casa Bianca la politica estera degli Stati Uniti rischierebbe di cambiare radicalmente. Ma ciò che più preoccupa gli osservatori interni ed esterni alla vigilia delle primarie in Georgia che potrebbero assegnargli matematicamente la nomination repubblicana è la fascinazione del tycoon per il peggior dittatore della storia:. Secondo le rivelazioni contenute nel libro in uscita ‘The return of great powers’, scritto dall’anchorman della Cnn Jim Sciutto, l’ex presidente ha confidato in più di un’occasione ai suoi collaboratori di provare ammirazione per il fuhrer. "ha fatto anche", ha sostenuto ...