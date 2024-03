Le Ogr Torino tra cultura e tech | 2 milioni di presenze dal 2017

(Di martedì 12 marzo 2024) Un luogo che unisce arte,, ricerca e accelerazione di impresa nel cuore di. Le Ogr - aperte nelgrazie a uno dei progetti di riqualificazione urbana più grandi d'Europa - si possono considerare, come dice l'amministratore delegato Massimo Lapucci, "un unicum, un modello replicabile". I numeri - presentati nell'evento "Impact Report 2023 - Ogr: una visione che diventa realtà" - gli danno ragione: 200 eventi e concerti all'anno, 300 artisti, 2di visitatori dalla riapertura, 200 startup cresciute al suo interno che hanno raccolto 260di euro, 70 partner, oltre 500 posti di lavoro creati, più di 70.000 follower su Facebook e 60.000 su Instagram. Per aprirle e farle partire la Fondazione Crt ha investito più di 100di euro, ...

Prosegue la stagione delle classiche italiane: a partire ormai da due stagioni, la Milano-Torino ha cambiato percorso e collocazione in calendario. Non più a ottobre prima del Giro di Lombardia con ... (oasport)

Giovanni Truppi + Band vs Sibode DJ alle Ogr: Il ring è pronto. Protagonisti del prossimo round Giovanni Truppi + Band vs Sibode DJ: l’appuntamento è il 4 aprile alle OGR Torino per OGR Club. Nel Duomo delle OGR la data zero del nuovo tour, ...torinotoday

Urbano Cairo a Torino: «Sosteniamo le imprese, questo è il momento giusto per investire e crescere»: «Io ho cominciato la mia attività il primo febbraio 1996. Avevo in squadra una venditrice, anche se avevo ben poco da vendere; un impaginatore e c’era poco da impaginare e un amministratore che non av ...torino.corriere

Cosmo: tutto sold put per il concerto alle Ogr Torino: A distanza di un mese dalla partenza del tour nei club prodotto da DNA Concerti, Cosmo annuncia i sold-out anche a Torino.torinoggi