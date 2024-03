Le nuove rotte portano dubbi | Vogliamo controlli coi fonometri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) Si avvicina la data del 18 aprile quando dall’aereoporto di Malpensa gli aerei che si alzeranno in volo seguiranno ledi decollo preimpostate e studiate attraverso modelli matematici per ridurre l’impatto acustico a terra. Una modifica che dovrebbe avere un impatto positivo su alcune centinaia di residenti di Turbigo e di Castano Primo in quanto leescludono quasi totalmente i decolli aerei su questa parte di territorio. Che resta comunque sempre interessato dalledi sorvolo in fase di atterraggio. "La notizia che Sea sperimenteràdi sorvolo su Turbigo è inamente positiva. È una proposta che dovrà comunque essere attentamente valutata e validata. Per capire gli effetti reali di queste modifiche ...