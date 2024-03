Le nuove attribuzioni di opere nel nome dei creatori dell’arte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Lediche risultano essere “da sempre” presenti avvenute negli ultimi decenni hanno portato una nuova luce sul patrimonio storico-artistico locale, arricchendolo in modo significativo. Gli affreschi di Bernardino del Castelletto al Castello Malaspina; l’antico romitorio affrescato da G.Battista Ghirlanda sul Candia carrarese; il portale di Camporimaldo riconducibile al prestigioso ambito di Bartolomeo Ammannati; la sala delle Allegorie di palazzo Ducale probabile opera di Alessandro Gherardini. Sono gli ambiti di ricerca oggetto di proposta e riflessione affrontati negli ultimi anni. I percorsi attributivi rappresentano una particolare disciplina di ricerca che sorregge in maniera fondamentale la conoscenza del patrimonio artistico ogni qualvolta, e non è raro, un’opera antica non riporta la firma del suo ...