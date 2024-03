(Di martedì 12 marzo 2024) Continuano gli allenamenti della Pallacanestro Reggiana in vista dell’importantecon, domenica alle 16,30 al PalaBigi. È una gara fondamentale per mantenere una media che possa garantire aidi accedere ai playoff dalla porta principale, magari proprio assicurandosi il quinto posto attuale che vorrebbe dire incrociare Venezia al primo turno. La prevendita è già iniziata su Vivaticket, allo ‘Store’ di piazza Prampolini e in sede (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13); inoltre saranno aperti i botteghini del palasport dalle 15,15. Già attiva anche la vendita dei tagliandi per il bigl’Olimpiache è in scaletta per sabato 30 marzo alle 20,30.

Le news. Biancorossi al lavoro per la sfida contro Varese. Già attive le prevendite per il match con Milano: Continuano gli allenamenti della Pallacanestro Reggiana in vista dell’importante sfida con Varese, domenica alle 16,30 al PalaBigi. È una gara fondamentale per mantenere una media che possa garantire ...msn

Bari, dal sogno promozione all'incubo Serie C: la metamorfosi di una squadra a 120 secondi dalla A: Il Bari è in caduta libera, ancora una volta, l`ennesima in stagione. Sintetizzare l`annata dei Biancorossi in questa Serie B è estremamente complesso, anche.calciomercato

Bari-Sampdoria, inizia la preparazione dei Biancorossi: il report: Bari-Sampdoria, i Biancorossi iniziano a preparare la sfida di campionato contro i blucerchiati: il report dell’allenamento Inizia a lavorare il Bari, che dopo la sconfitta di ieri contro il Venezia t ...sampnews24