Le news Bardi torna dopo la sosta? Cosenza | via Caserta | torna Viali

(Di martedì 12 marzo 2024) Sono ripresi ieri in via Agosti gli allenamenti della Reggiana in vista del derby di sabato, quando alle 16,15 arriverà lo Spezia che è reduce dall’importantissima vittoria interna con il Sudtirol, propiziata da una doppietta di Verde. Ieri sera i biglietti venduti nel settore ospiti erano 126 su un totale di 274 (Vivaticket). Per l’occasione dovrebbere a far parte dei convocati Crnigoj, mentre andranno valutate con cautela le condizioni di Sampirisi e di. Sarebbe imprudente correre dei rischi proprio prima dellache permetterà ai granata di avere un paio di settimane per recuperare energie in vista della trasferta a Venezia (1 aprile, ore 15). Rientrerà invece proprio contro la Reggiana l’esterno polacco Arkadiusz Reca che era ai box da quattro mesi. Nel frattempo aria di rivoluzione a ...