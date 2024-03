Le manovre di Iran | Cina e Russia mentre l’Italia combatte per la sicurezza collettiva nel Mar Rosso

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 12 marzo 2024) Il cacciatorpediniere italiano Caio Duilio è tornato a sparare, abbattendo due droni nel Mardurante la missione di protezione delle rotte commerciali tra Europa e Asia in cui è impegnato come Force Commander. È il secondo ingaggio cinetico nel giro di dieci giorni, ma non è tanto questo il punto rilevante, dato che ormai anche l’opinione pubblica (le Forze armate lo hanno già fatto da tempo) dovrà abituarsi che il tempo delle missioni di peacekeeping condotte senza sparare un colpo è finito, perché siamo in una fase storica di profondi – quanto rapidi – cambiamenti dell’ordine internazionale che ha regolato negli ultimi sette decenni le nostre quotidianità. Ed è questo il tema. Tant’è cheil Duilio è impegnato con altri assetti di Stati Uniti e Unione Europea in un’operazione per tutelare la...