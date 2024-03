“Le mani in faccia no” Grande Fratello | Garibaldi va oltre con Beatrice | “Te le stacco”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 12 marzo 2024)mette lein, polemiche sul concorrente calabrese. È successo nella tarda mattinata di oggi. Durante la puntata delieri, lunedì 11 marzo,avevano avuto un confronto.che prima si era detto soddisfatto del suo percorso. “Sono entrato qui dentro in un momento che mai mi sarei aspettato nella mia vita, ho fatto una crescita personale, interiore, poi durante il gioco ho preso tutto quello che c’era da prendere”. >> “Purtroppo è lei”. Il suo corpo trovato in un cimitero: la terribile scoperta sulla donna scomparsa. E lo choc nel vederla in quelle condizioni “Alla relazione di coppia, di amicizia, agli scontri, ai confronti. Farei tutto, magari in ...