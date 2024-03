Le formazioni ufficiali di Barca-Napoli | novità a sinistra tra gli azzurri

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCi sarà Mario Rui a. E’ la grandedello starting eleven azzurro impegnato questa sera nel retour match di Champions League a Barcellona. Queste le: Barcellona: Ter Stegen; Joao Cancelo, Cubarsì, Araujo, Koundé; Gundogan, Christensen, Lopez; Raphina, Lewandowski, Yamal. All. Xavi Hernandez: Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Mario Rui; Traoré, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. All. Calzona. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Segui il LIVE di Barcellona-Napoli su Napolipiu.com: Aggiornamenti minuto per minuto, commenti, analisi e reazioni alla sfida di Champions League. CALCIO NAPOLI – Il grande giorno è arrivato. Il ... (napolipiu)

Estadi Olimpic Lluis Companys, Montjuic: il Napoli fa visita al Barcellona in quella che è la casa dei blaugrana per questa stagione,... (calciomercato)

LIVE - Barcellona-Napoli, c'è un solo risultato! formazioni ufficiali a breve: Il grande giorno è arrivato: stasera, martedì 12 marzo, a partire dalle 21, Barcellona e Napoli si sfideranno nella cornice dello Stadio Olimpico Lluis Companys mettendo nel… Leggi ...informazione

Arsenal-Porto, le formazioni ufficiali: Le formazioni ufficiali di Arsenal-Porto, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma questa sera alle 21 ...gianlucadimarzio

Barcellona-Napoli, le formazioni ufficiali: Lewandowski sfida Osimhen, ok Yamal: Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.mediagol