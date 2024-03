Lazio | Valdifiori svela il motivo delle dimissioni di Sarri | “rapporto incrinato”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024) Ledi Mauriziodallasono sicuramente uno degli argomenti più caldi legati al mondo del calcio. La decisione del tecnico è arrivata dopo la sconfitta casalinga contro l’Udinese. “Ledialla? Sì, sono rimasto sorpreso. Magari c’era qualcosa all’interno di cui noi non sappiamo che si era rotto da un pò, seha preso questa decisione vuol dire che non c’era più niente da fare, anche perché conoscendolo è difficile che uno come lui prenda decisioni di questo tipo. Crede nel suo lavoro, crede nei suoi ragazzi, se è arrivata questa scelta sicuramente è un segnale che le cose non andavano bene”. Sono le dichiarazioni di Mirko, centrocampista della Vis Pesaro, ex Napoli ed Empoli, su Cusano News ...