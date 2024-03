Lazio-Udinese | arrestato ultras 30enne | era in possesso di un bisturi chirurgico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 12 marzo 2024) Un arresto è scattato nel post gara di, match della ventottesima giornata di Serie A. Gli agenti della Polizia di Stato durante il deflusso dallo stadio Olimpico, in viale Angelico, angolo con via Durazzo, hanno sorpreso un gruppo di tifosi con il viso coperto e armati di bastoni. Alla vista dei poliziotti glisi sono dati alla fuga, in direzione via Turba, lanciando bottiglie contro le forze dell’ordine. Ma uno di loro, unromano, è stato fermato dalle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato indi uned è statoper resistenza a pubblico ufficiale oltre che peringiustificato di arma da taglio. Il gip ha convalidato il provvedimento per il ...