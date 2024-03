Lazio - Udinese 1-2

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 12 marzo 2024) AGI - Serviva una vittoria per continuare a sognare la Champions, arriva una sconfitta che mette in pericolo anche l'Europa League. In un Olimpico gelido, non solo dal punto di vista climatico, è l'a fare festa battendo 2-1 lae facendo un passo avanti notevole in chiave salvezza. La squadra di Sarri, oggi sostituito da Martusciello in panchina causa squalifica, era costretta a vincere per continuare a sognare la Champions. E si vede fin dalle prime battute con i biancocelesti che ci provano subito con Zaccagni, ma il suo destro a giro trova solo il palo, poi è Luis Alberto a non trovare la porta per centimetri. Laè padrona del campo, Zaccagni si divora il gol del vantaggio da due passi in maniera incredibile, ma poi l', quasi all'improvviso, si sveglia prima con il destro di Lovric ...