Lazio-Udinese 1-2 | Cioffi | “Obiettivo più vicino | rimaniamo con i piedi per terra”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 12 marzo 2024) “Ho visto concentrazione, applicazione, gestione della pressione e per una squadra giovane come la nostra non era scontato. L’è più, ma non così tanto. Ci siamo promessi di rimanere con ipere di pensare alla prossima partita. In casa abbiamo troppe pressioni che non siamo pronti a gestire. Sono convinto che questa vittoria ci permetterà di affrontare la partita contro il Torino con meno pressione e tanto supporto dai tifosi perché solo così potremo venirne fuori”. Così Gabriele, tecnico dell’, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria contro la. Poi, parlando dei singoli,ha specificato come Lucca “abbia margini che si mette lui. E’ tecnico, è veloce, oggi ha voluto il gol e sono felice. Fa bene ...