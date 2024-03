(Di martedì 12 marzo 2024) Il giornola sconfitta contro l'Udinese è stato il momento delle riflessioni per Maurizio, che in questi minuti ha deciso...

Lazio, Tudor è il nome più caldo per il dopo Sarri: Il giorno dopo la sconfitta contro l`Udinese è stato il momento delle riflessioni per Maurizio Sarri, che in questi minuti ha deciso di rassegnare le dimissioni.calciomercato

Terremoto Lazio, Sarri si è dimesso: Lotito valuta 'sostituzione alla Inzaghi', ecco i nomi: Terremoto in casa Lazio. Il tecnico Maurizio Sarri avrebbe infatti dato le dimissioni dopo la sconfitta interna contro l'Udinese.monza-news

Maurizio Sarri si è dimesso da allenatore della Lazio: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn