Lazio | Sarri pronto alle dimissioni Il tecnico verso Formello ?E Lotito intanto ordina | squadra in ritiro

Il ritiro ordina to ieri notte da Lotito - con tanto di battibecco nello spogliatoio dell'Olimpico - è ufficiale e confermato. È una soluzione tampone per il terribile momento, dopo... (ilmessaggero)

L'ultima sconfitta contro l'Udinese ha acuito la crisi dei biancocelesti. La posizione di Sarri è sempre più in bilico con il tecnico che starebbe riflettendo sulle dimissioni (ilgiornale)

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Lazio . Incredibile! Arrivata da pochi minuti la notizia delle dimissioni del tecnico biancoceleste. CLAMOROSO ? Sarri non è più l’allenatore della Lazio . ... (inter-news)

Lazio, escluse fratture alla caviglia per Provedel: Novità sulle condizioni di Provedel dopo l'infortunio rimediato nel corso del match tra Udinese e Lazio: escluse fratture ...gianlucadimarzio

Lazio, giocatori in ritiro punitivo a Formello: La società biancoceleste ha deciso di mandare la squadra in ritiro in vista del match di sabato sera contro il Frosinone Dopo il tonfo di ieri sera all’Olimpico contro l’Udinese, la Lazio di mister ...siamolaroma

Rubriche: vai alla sezione: Immobile smarrito, Felipe Anderson con la valigia, Zaccagni all'ultimo anno di contratto. Ora serve una sterzata ...gazzetta