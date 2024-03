Lazio | Sarri medita le dimissioni | «Se non mi volete più | parlate chiaro» ?E Lotito ordina | squadra in ritiro

La Lazio di Sarri è finita in una Crisi senza via d’uscita. Dodicesima sconfitta in campionato, nono posto in classifica ed Europa lontana. Dopo l’ennesima sconfitta subita in casa, Lotito minaccia ... (ilnapolista)

Lazio, Canovi: "Difficile prevedere cosa farà Lotito. Sarri Non so se...": La situazione è tutt'altro che tranquilla in casa Lazio, in particolare dopo la sconfitta contro ... “È difficile prevedere cosa ha in testa Lotito. Non so se rimarrà Sarri. Se rimanesse non mi ...lalaziosiamonoi

Sarri, il tecnico sta decidendo se dimettersi: a breve il confronto con la squadra: Altro disastroso risultato della Lazio, che nella serata di ieri ha perso nuovamente, questa volta contro l’Udinese in casa per 1-2.laziopress

Lazio, pugno duro del club: ritiro punitivo a Formello: Decisione presa nella notte dalla società dopo la sconfitta con l'Udinese. Nessuna lesione per Provedel: out tre settimane ...sportmediaset.mediaset