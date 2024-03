Lazio | Sarri dà le dimissioni | allenatore lascia dopo ko con Udinese

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) – Mauriziosi è dimesso dall’incarico didella. Lo apprende l’Adnkronos da fonti calcistiche, si attende l’ufficialità. Il tecnico biancoceleste ha formalizzato lela sconfitta casalinga per 2-1 contro l’era arrivato allanel 2021 ed era legato alla società da un contratto fino al 2025. L’incontro nel centro sportivo dellatra il tecnico dimissionario e il ds dellaAngelo Mariano Fabiani è ancora in corso: si sta approfondendo il momento della squadra e se ci sono margini per continuare insieme o voltare pagina. La, reduce da 4 sconfitte consecutive, è a quota 40 punti in classifica, in nona posizione. La ...