Lazio | Maurizio Sarri si è dimesso

(Di martedì 12 marzo 2024) 15.55 Clamoroso in casa biancoceleste:ha rassegnato le dimissioni. In seguito alla sconfitta casalinga subita contro l'Udinese, la quarta nelle ultime cinque partite, l'allenatore toscano ha deciso di abbandonare la guida tecnica della squadra. La stagione dei capitolini non è affatto positiva, soprattutto in campionato, dove occupano il nono posto e sono molto distanti dalla zona Champions League. Sono già iniziate le ipotesi in merito al successore di: la prima pista porta a Tommaso Rocchi traghettatore.