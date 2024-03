Lazio | Manfredini |  «Non mi aspettavo le dimissioni di Sarri»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 12 marzo 2024) Christian. ex centrocampista della, ha parlato in esclusiva aNews24 dell’addio di MaurizioChristian. ex centrocampista della, è intervenuto ai microfoni diNews24 per parlare delledi– «Non me loperò è coerente, è un tecnico che ha sani principi. E’ una persona seria, si può arrivare anche a questo punto. Poi magari il gruppo non ti segue, i risultati non arrivano ed ecco che scegli di fare un passo indietro». ROCCHI – «Non sarebbe male per quello che ha rappresentato per la. Lo conosco bene, siamo stati tanto tempo insieme, anche al di là del campo. L’ho ...