Lazio | Lotito è furibondo | possibile ritiro punitivo fino al Frosinone

(Di martedì 12 marzo 2024) Il ko con l’Udinese è stato il dodicesimo della stagione. Ora ladeve chiudere al meglio la stagione tra Serie A e Coppa Italia La sconfitta dellacontro l’Udinese è stato il dodicesimo ko stagionale. Numeri impressionanti per una squadra del calibro della. Per questo Claudioera furioso ieri sera, secondo quanto riferito da Sky. Già da oggi, l’idea è quella di unalla sfida di sabato contro il, un derby regionale in trasferta che non può e non deve vedere l’ennesima sconfitta.

