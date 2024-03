Lazio in ansia per Provedel | problema alla caviglia e urla di dolore | 'sensazioni non positive'

La Lazio è preoccupata per le condizioni di Luis Alberto , nel pomeriggio effettuerà ulteriori controlli ma si teme una lesione nella zona inguinale La Lazio è preoccupata per le condizioni di Luis ... (calcionews24)

Provedel si infortuna nell'area dell'Udinese: Lazio in ansia: Provedel si infortuna nell'area dell'Udinese: Lazio in ansia: Il portiere partecipa all’assalto finale per trovare il pareggio e si fa male: dentro Mandas che fa l’esordio in A ...

Infortunio Provedel, ansia in casa Lazio. Il medico: "Sensazioni non positive": Infortunio Provedel, ansia in casa Lazio. Il medico: "Sensazioni non positive": Problema importante accusato dal portiere della Lazio nei minuti finali della gara persa contro l'Udinese.

Lazio-Udinese | Le probabili: Payero al posto di Walace, ansia per il Mago: Lazio-Udinese | Le probabili: Payero al posto di Walace, ansia per il Mago: La Lazio è in emergenza. Dopo le ultime 3 sconfitte consecutive, Sarri sarà privo di Marusic, Pellegrini e Guendouzi. Scelte quindi obbligate. Davanti Provedel gli unici terzini a disposizione sono ...