Lazio, Gila: 'Fischi meritati, situazione difficile. Non possiamo non pensare a Champions o Europa League...': Lazio, Gila: 'Fischi meritati, situazione difficile. Non possiamo non pensare a Champions o Europa League...': Il difensore della Lazio Mario Gila ha parlato a Sky Sport dopo il ko per 2-1 contro l`Udinese all`Olimpico. La prima domanda è sui fischi dello stadio alla squadra.

Lazio-Udinese, le pagelle di CM: si salva solo Gila, Luis Alberto sparisce quando serve. Zarraga decisivo: Lazio-Udinese, le pagelle di CM: si salva solo Gila, Luis Alberto sparisce quando serve. Zarraga decisivo: Lazio – Udinese 1-2 Lazio Provedel 6,5: tre interventi decisivi nel primo tempo per tenere in piedi i suoi. Sui due gol dell`Udinese in avvio di ripresa può fa.

