Lazio | dimissioni Sarri | tutti i nomi dei possibili sostituti

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 12 marzo 2024) Tutto sul possibile nuovo allenatore delladopo ledi Maurizio. I dettagli in merito Clamoroso quanto sta succedendo in casa. Come riferisce Sky Sport, Maurizioha deciso di presentare ledalla sua carica di tecnico biancoceleste e, se saranno accettate, il club dovrà andare in cerca di un nuovo allenatore. Chi potrebbe sostituirlo? Il nome principale è quello di Tommaso Rocchi, attualmente in carica per l’Under 14, a cui sarebbe affidata la carica ad interim. Altri profili valutati sarebbero quelli di Gregucci e Klose. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24