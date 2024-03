Lazio | dimissioni Sarri | c’è un dato unico sul tecnico

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 12 marzo 2024) Maurizionon è più l’allenatore delladopo che ha comunicato le suealla società biancoceleste Il giorno dopo la sconfitta dellacontro l’Udinese, Maurizioha rassegnato le. Come ci ricorda Giuseppe Pastore, è la prima volta che ilnon completerà dunque un campionato di Serie A. In precedenza, allenando Empoli, Napoli e Juventus non era mai successo che venisse esonerato in corsa o un altro caso di. Tra l’altro, per la prima volta dal 2015-2016 entrambe le squadre romane hanno effettuato un cambio in panchina. La scorsa volta successe con Inzaghi al posto di Pioli allae Spalletti al posto di Garcia alla Roma.