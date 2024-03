Lazio | chi può essere il sostituto di Sarri? Le ipotesi Rocchi | Klose e Brocchi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 12 marzo 2024) Dodici sconfitte in campionato, come nella stagione 2009/10, quando il piazzamento finale fu il dodicesimo. Difficile, quando si allena una squadra come la, pensare di chiudere la stagione con questi numeri. Maurizioha deciso di presentare le dimissioni (ancora non accettate) da allenatore biancoceleste, rinunciando ad un anno di contratto e ad una semifinale di Coppa Italia da giocare contro la Juventus. La decisione del tecnico di fare un passo indietro è arrivata prima del confronto atteso con la squadra, all’indomani della sconfitta per 2-1 contro l’Udinese all’Olimpico. Laè nona, è fuori dalla Champions e spera di raggiungere la finale di Coppa Italia. La stagione insomma non è finita e Claudio Lotito, in caso di cambio di guida tecnica, deve prendere la decisione migliore per questo finale di stagione. ...