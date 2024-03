Lazio | caccia al sostituto di Sarri | ipotesi Rocchi | in corsa tre ex calciatori

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024) E’ un vero e proprio terremoto in casadopo la sconfitta contro l’Udinese: il tecnico Mauriziosi è dimesso e il club è in contatto per il. L’allenatore ha deciso di abbandonare la panchina biancoceleste dopo il tonfo casalingo contro i bianconeri e in generale un rendimento deludente in campionato. Le qualità del tecnico non sono in discussione, ma la squadra ha manifestato evidenti problemi soprattutto nelle ultime partite. Laè reduce da tre sconfitte consecutive ed è sprofondata al nono posto e il risultato è molto negativo dopo il percorso della sstagione. Il distacco dal quarto posto (occupato dal Bologna) è addirittura 11 punti, – 8 dalla Roma, – 7 dall’Atalanta e -3 dalla Fiorentina. Foto di Ettore Ferrari / AnsaI nomi per la panchina della ...