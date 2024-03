L' avventura di Mike James | dalla Fulgor Omegna al miglior marcatore di tutti i tempi in Eurolega

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 12 marzo 2024) L’asticella fissata da Vassilis Spanoulis era apparentemente irraggiungibile, 4.455 punti in, un’enormità. Maè tipo abituato alle sfide impossibili e arrampicarsi a quelle altezze non gli ha creato troppi problemi. La sua è stata una rincorsa lunghissima, dai Cardinals di Lamar University, ateneo pubblico di Beaumont, in Texas, fino a diventare ilrealizzatore diin, il principale torneo continentale di basket. Gli appassionati italiani lo ricordano soprattutto per il suo passaggio all’Olimpia Milano, stagione 2018-19, quando vinse l’Alphonso Ford Trophy, il premio comerealizzatore stagionale dell’, agli ordini di Simone Pianigiani: Ettore Messina, all’inizio del suo ...