Lavoro | per giovani meno centrale e senior poco valorizzati | con Valore D generazioni a confronto

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Quali sono i drivers lavorativi e i valori che accomunano e distinguono i bisogni delle diverse? Quali gli ostacoli lavorativi di cui gli individui fanno esperienza in base alle loro caratteristiche demografiche? In che modo le persone didiverse entrano in relazione tra di loro al di là dei loro ruoli formali in azienda? Ma soprattutto, in che modo le aziende stanno lavorando sulla diversità, equità e inclusione (Dei) tra le? Queste le domande che hanno guidato la ricerca 'Oltre le. Esperienze, relazioni,', realizzata dal Centro Studi diD, in collaborazione con Behave Lab dell'Università degli studi di Milano, e presentata oggi, martedì 12 marzo, alla Camera dei deputati, in un evento ...